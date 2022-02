Pollenalarm in Illnau – Die Haselkätzchen sind los! Seine frühzeitige Blüte macht den Haselstrauch äusserst wertvoll. Was Biene und Co. den ersten Pollen bescheren, ist Allergikern ein Graus. Almut Berger

Die Blüten des Hasels sind mancherorts schon offen – auch in Illnau. Foto: Almut Berger

Steigen die Temperaturen ein paar Tage lang auf über 5 Grad, dann wissen die Pollenallergikerinnen und -allergiker, was ihnen demnächst blüht: der Haselstrauch respektive seine Kätzchen. Und damit laufende Nasen, Augenjucken, Niesreiz.

So auch in Illnau. Entlang der Kempt stehen gleich mehrere der mächtigen Sträucher. Die vier bis acht Zentimeter langen männlichen Blüten oder eben Kätzchen hängen unübersehbar an den Zweigen herab, einige sind bereits offen. Tippt man sie mit dem Finger an, wird dieser gelb.