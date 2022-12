Wahl zum Bundesgerichtspräsidenten – Die Hassliebe der SVP wird gekrönt Seine Partei liebte ihn zuerst heiss und dann gar nicht mehr. Auch am Bundesgericht ist Yves Donzallaz unbeliebt. Trotzdem steigt er dort an die Spitze auf. Thomas Knellwolf

Yves Donzallaz ist nicht konfliktscheu und will nun Präsident des Bundesgerichts werden. Foto: Keystone

Soll mal einer sagen, dass Karrieren von Bundesrichtern langweilig verlaufen. Zumindest eine Ausnahme gibt es. Die Karriere von Yves Donzallaz passt zum Plot einer Telenovela.

Seinetwegen gab es über zwei Jahrzehnte hinweg immer wieder wüsten Streit im Nationalratssaal. Zuerst weil ihn die SVP jahrelang um jeden Preis zum Bundesrichter machen wollte, aber andere Fraktionen sich querstellten. Später, nach seiner Wahl, weil die SVP ihm die Liebe entzog.

Krönung eines Verfemten

Kürzlich ist der 61-jährigen Walliser aus der SVP ausgetreten. Und nun, am Mittwoch kurz nach 8 Uhr, soll er für zwei Jahre zum Präsidenten des höchsten Schweizer Gerichts gewählt werden. Obwohl es nur einen Kandidaten gibt, ist kein Glanzresultat zu erwarten. Denn die Vereinigte Bundesversammlung wird einen Verfemten krönen.

Für den Juristen auf dem Karrierehöhepunkt selbst, für das Bundesgericht, für das Parlament und für die SVP könnte es ein Schritt Richtung Normalität sein. Und das wäre ein Riesenschritt: Denn wenn es um Donzallaz ging, war lange vieles abnormal.

«Wenn ich das Kader für mein Unternehmen so auswählen würde wie Sie das Kader für das Bundesgericht, wäre ich wirtschaftlich etwa dort, wo Nordkorea heute steht.» Christoph Blocher im Jahr 2000 über die Nichtwahl Donzallaz’

Angefangen hatten die Wirren im Jahr 2000. Das Parlament kürte einen Grünen statt des SVP-Kandidaten Donzallaz zum nebenamtlichen Bundesrichter. Christoph Blocher stürmte ans Rednerpult. «Wenn ich das Kader für mein Unternehmen so auswählen würde wie Sie das Kader für das Bundesgericht», rief der SVP-Nationalrat in den Saal, «wäre ich wirtschaftlich etwa dort, wo Nordkorea heute steht.» Dann titulierte Blocher den SP-Fraktionschef Franco Cavalli als «Marxisten» und erinnerte an die hundert Millionen Opfer des Stalinismus.

Donzallaz selbst klagte zivil gegen Cavalli. Es ging gemäss damaligen Medienberichten darum, dass sich der Sozialdemokrat negativ über den Grossvater von Donzallaz’ Frau, einen Truppenkommandanten während der Genfer Unruhen von 1932, geäussert hatte.

Aufgrund solcher Querelen überraschte es nicht, dass das Parlament eineinhalb Jahre später Donzallaz auch nicht zum ordentlichen Bundesrichter wählte. Der doppelt Abgelehnte zählte sich in einem Gespräch mit dem «Tages-Anzeiger» damals selber zum «liberalen» Flügel der SVP, und er betonte auch, er habe «keine isolationistische Vorstellung» der Schweiz.

Doch in der SVP nahmen das die entscheidenden Leute nicht so ernst – sonst wäre der Partei viel Ärger erspart geblieben. Sie stellte den Sittener Anwalt und Notar wieder auf.

Im dritten Anlauf klappte es: Donzallaz wurde 2008 Bundesrichter.

Yves Donzallaz war Anwalt, bis er im Jahr 2008 (aus welchem die Aufnahme stammt) zum Bundesrichter gewählt wurde. Foto: Keystone

Auf «Mon Repos», dem Sitz des Bundesgerichts in Lausanne, bleibt es daraufhin ruhig um ihn. Aber nur bis er 2012 dazu beiträgt, dass ausgerechnet die Ausschaffungsinitiative viel weniger konsequent durchgesetzt wird, als es seine Partei will. Um zu verhindern, dass auch künftig Völkerrecht vor Landrecht geht, lanciert die SVP postwendend die Selbstbestimmungsinitiative («Schweizer Recht statt fremde Richter») – und scheitert damit.

Den Unmut der eigenen Partei erregt der «Abweichler», «Internationalist» und «Querkopf aus Lausanne» (dreimal die «Weltwoche») in den Folgejahren mit einiger Zuverlässigkeit. Doch kaum je ist es so schlimm wie 2019, als er mit einer grünen Kollegin und einem grünliberalen Kollegen die Lieferung von UBS-Kundendaten an Frankreich erlaubt. Im Jahr darauf empfiehlt die SVP ihren einstigen Topkandidaten zur Abwahl.

Donzallaz wehrt sich öffentlich und wirft seiner Partei vor, die Justiz für politische Zwecke zu missbrauchen. Trotzdem weigert er sich, aus der SVP auszutreten, worauf Fraktionschef Thomas Aeschi bei ihm «Charakterschwäche» diagnostiziert. Donzallaz wird mit den Stimmen der anderen Parteien bis 2026 im Amt bestätigt.

4418 Seiten in der Freizeit geschrieben

Im Oktober 2022 tut Donzallaz der SVP den Gefallen doch noch: Er trifft mit Aeschi und Parteipräsident Marco Chiesa eine Vereinbarung, die wirkt wie ein vernünftiger Scheidungsvertrag nach zehn Jahren heisser Liebe und zehn Jahren heftigem Ehestreit. «Hauptziel dieser Vereinbarung war es, ein ruhiges Verhältnis mit der SVP Schweiz sicherzustellen, falls ich zum Präsidenten des Bundesgerichts gewählt werden sollte», sagt Donzallaz.

Fast scheitert er an der ersten Hürde: Nur zwanzig Kolleginnen und Kollegen unterstützen seine Kandidatur. Fünfzehn Bundesrichterinnen und Bundesrichter sprechen sich – wie der «SonntagsBlick» publik machte – gegen ihn aus (drei enthalten sich oder sind nicht anwesend). «Das ist ihr gutes Recht, und ich habe nicht das geringste Problem damit», sagt Donzallaz.

Der mangelnde Support offenbart, dass er sich nicht nur bei der SVP-Spitze nachhaltig unbeliebt gemacht hat, sondern auch bei einigen an seinem Arbeitsort. In seiner Zweiten öffentlich-rechtlichen Abteilung sind wiederholt Verhandlungen gehässig ausgetragen worden. Weiter hat Donzallaz als Teil der Aufsicht Streitereien am Bundesstrafgericht nicht gestoppt, sondern verstärkt, indem er Probleme verkannte und Personal in einem Bericht an den Pranger stellte.

Zudem kolportierte der «SonntagsBlick» den Vorwurf, dass Donzallaz neben seiner Richtertätigkeit 4418 Seiten zum Medizinrecht schreiben konnte, während Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber für ihn die eigentliche Arbeit erledigten.

Der Bundesgerichtspräsident in spe bestreitet den Vorwurf: «Was die Arbeiten an der Abhandlung zum Medizinrecht betrifft, hat nie jemand mir gegenüber den Vorwurf erhoben, das Werk während der Arbeitszeit verfasst zu haben; der Vorwurf ist sachlich falsch.» Er habe das Werk in fast zehn Jahren in der Freizeit, an Feierabenden, Wochenenden und in den Ferien, verfasst.

Donzallaz verweist zudem auf Synergien mit seiner Arbeit als Richter und auch darauf, dass er schon früher mehrere Fachbücher mit je weit über 1000 Seiten verfasst habe. Die Zusammenarbeit mit den Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreibern entspreche «dem, was am Gericht üblich ist».

Kann er das Präsidium unbelastet von all diesen Vorwürfen und der Beziehung zur SVP antreten? Donzallaz, neuerdings parteilos, sagt schlicht und einfach: «Ja.»



