EHCW gegen Visp – Die heikle Aufgabe gegen einen gestrauchelten Favoriten Im Heimspiel gegen Visp möchte der EHCW am Samstag die gegen die GCK Lions gezeigte gute Leistung bestätigen. Im Tor steht wieder Daniel Guntern. Urs Kindhauser

Der EHCW und Stürmer Fabian Haldimann (links) haben ihren Vertrag bis zum Ende der nächsten Saison verlängert. Foto: Heinz Diener

12 Spiele, 13 Punkte, Platz 10: Das ist für Mitte November eine sehr ordentliche Zwischenbilanz für den EHCW. Man durfte aufgrund der Leistungen in der Vorbereitung zwar darauf hoffen, dass die Winterthurer im Kampf um Rang 10, der die Teilnahme am Pre-Playoff bedeutet, mithalten können. Erwarten durfte man es aber nicht. Aber überhaupt nicht hat man damit rechnen können, dass der Gegner vom Samstag in der Zielbau-Arena weiter hinten klassiert ist. Denn der EHC Visp hat sich vor allem in der Offensive eindeutig verstärkt und er wird zu den Top-Teams der Liga gezählt neben Kloten, Ajoie, Olten und Langenthal. Doch die Walliser liegen mit erst drei Siegen nur auf Rang 11, auch nach Verlustpunkten.