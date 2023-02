Niederlage gegen Servette Genf – Die Heimserie des FCW reisst – eine andere geht weiter Nach vier Siegen in Serie auf der Schützenwiese verliert der FCW wieder einmal. Gegen Servette Genf unterliegen die Winterthurer 1:2. Trainer Bruno Berner ist genervt. Gregory von Ballmoos

Souleymane Diaby verliert das Kopfballduell mit Miroslav Stevanovic, dieser erzielt den Ausgleich für Servette. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Es war das 20. Spiel des FC Winterthur in dieser Super-League-Saison, 14 Mal erzielten die Winterthur nur ein Tor, fünf Mal trafen sie gar nicht. Nur in Sion gabs drei erfolgreiche Abschlüsse. Das ist der schwächste Wert der Liga und nervt den Trainer Bruno Berner gewaltig. «Da geht es nicht um Glück oder Pech», schimpfte er nach dem Spiel vor den Journalisten. «Es geht um Durchsetzungsvermögen. ‹Ich will mich durchsetzen in der Super League!›», sagte Berner und wiederholte: «Ich bin genervt.» Dann verschwand er wieder in der Kabine.