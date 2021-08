Parkierungsvorlagen in Winterthur – «Die heutigen Tarife sind nicht mehr zeitgemäss» Stadträtin Katrin Cometta (GLP) wirbt für die Parkplatzvorlage als «moderaten Kompromiss». Der Stadtrat werde den Gebührenspielraum nicht ausreizen. Michael Graf

Sicherheitsvorsteherin Katrin Cometta (GLP) hat einiges zu erklären: Gleich drei Verordnungen rund ums Parkieren kommen am 26. September zur Abstimmung. Foto: Marc Dahinden

Am 26. September wird in Winterthur über drei miteinander verknüpfte Parkierungsvorlagen abgestimmt. FDP, SVP und Mitte werben mit Schlagworten wie «Gebührenabzocke» für ein Nein. Katrin Cometta (GLP) erläuterte am Dienstag, warum der Stadtrat für ein Ja ist: «Es ist eine moderate Vorlage, ein typisch winterthurerischer Kompromiss.»

Weil gleich drei Verordnungen geändert werden, ist die Abstimmungsvorlage komplex. Im Kern geht es um die Frage, was das Parkieren auf öffentlichem Grund kostet. Die Parkgebühren sollen steigen, und der Stadtrat erhält einen Spielraum, sie in Zukunft weiter anzuheben. Auch Bewilligungen für die blaue Zone werden teilweise teurer.