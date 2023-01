Abnützung im Ukraine-Krieg – Die hohen Kosten der ukrainischen Drohnenabwehr Russland greift mit billigen Drohnen an, die Abwehrraketen kosten ein Vielfaches davon. Was das für den weiteren Verlauf des Kriegs bedeutet. Andreas Frei

Eine gemäss der ukrainischen Luftabwehr bei Kupiansk abgeschossene Shahed-Drohne. Von Russland wird sie mit der Bezeichnung Geran-2 für Angriffe gegen die Ukraine eingesetzt. Foto: Ukrainisches Militär (Keystone, AP)

Die russischen Drohnenangriffe können von der Ukraine zwar immer besser gestoppt werden, doch jeder Abschuss kostet die Verteidiger viel. Eine Boden-Luft-Rakete kostet zwischen 140’000 und 500’000 US-Dollar, je nach System, wobei die alte sowjetische S-300 Flugabwehr günstiger ist als das neuere amerikanische Nasams. Demgegenüber stehen Kosten von rund 20’000 bis maximal 50’000 Dollar für eine iranische Shahed-136-Drohne, die von Russland meist eingesetzt wird.

Selbst wenn die Angriffe gestoppt werden können, sind die Kosten für Kiew also hoch, der Munitionsverschleiss um ein Vielfaches teurer als für Moskau. Russland setze darauf, dass die Leute, die Luftabwehr und der Energiesektor durch die stetigen Attacken erschöpft würden, warnte Wolodimir Selenski vorletzte Nacht. Die Ukraine habe Informationen, dass Russland einen langfristigen Angriff mit mehr Shahed-Drohnen plane. Zu Jahresbeginn habe man innert zwei Tagen bereits 80 Drohnen vom Himmel geholt, welche Infrastrukturziele hätten treffen sollen.

Abwehr funktioniert, solange Westen liefert

Militärexperten fragen sich deshalb, wie lange sich die Verteidiger noch mit kostspieligen Mitteln gegen die Drohnen wehren können, wie sie der «New York Times» sagen. Der Drohnenkrieg, wie er erstmals auf europäischem Boden zu sehen sei, sei wohl ein Vorbote für künftige Kriege. Und beide Seiten zögen Lehren daraus. Russland habe seine Angriffe vom Tag auf die Nacht verlagert, nachdem mehrere der eher langsam fliegenden Drohnen von Geschützen oder sogar Truppen am Boden abgeschossen worden seien. Im Dunkeln muss die Ukraine auf teurere Systeme wie die Raketen zurückgreifen, um die fliegenden Bomben zu zerstören, bevor sie Infrastrukturziele erreichen.

Ukrainische Soldaten überwachen Drohnen am Weihnachtstag. Foto: Libkos (Keystone, AP)

Was alles genau eingesetzt wird, um die russischen Angriffe zu stoppen, wird nicht kommuniziert, auch die genauen Kosten sind deshalb unklar. Der Betrag dürfte der Ukraine aber erst einmal ziemlich egal sein, sagt George Barros vom Institute for the Study of War der «New York Times». Es sei immer noch günstiger, eine Drohne abzuschiessen, als zerstörte Energieinfrastruktur wiederaufzubauen. Und es würden keine Menschen sterben. Die Ukraine habe derzeit noch genügend Waffen und Munition, um die russischen Angriffe abzuwehren.

Die Kosten seien aber nur irrelevant, solange der Westen genügend Material nachliefere. Kiew habe erst ein Problem, wenn es Lücken im Munitionsvorrat gebe, wenn die Verbündeten kriegsmüde würden und weniger Hilfe leisteten. Anzeichen dafür gibt es bereits, auch ist noch unklar, wie sich der Machtwechsel im US-Repräsentantenhaus auswirkt.

Angriffe erfolgen über Dnipro

Der russische Präsident Wladimir Putin setzt auf einen kriegsmüden und sparsamen Westen. Die Angreifer wollen zusammen mit dem Iran noch mehr Shahed-Drohnen produzieren, womöglich in einer gemeinsamen Fabrik. Das würde die Stückkosten für den Kreml weiter senken, mehr Angriffe ermöglichen und aufseiten der Ukraine zu mehr Munitionsverschleiss führen. Wie weit fortgeschritten diese Pläne sind, ist unklar. Moskau will damit möglichst bald die Kriegskosten für die Ukraine und den Westen in die Höhe schrauben, ohne selbst viel auszugeben.

Eine Drohne im Oktober 2022 über Kiew. Die mit Sprengstoff beladenen Flugobjekte stürzen sich senkrecht auf ihr Ziel und werden deshalb auch Kamikazedrohnen genannt. Foto: Efrem Lubatsky (Keystone, AP)

Die Verteidiger versuchen zwar, die Invasoren mit eigenen Drohnenangriffen weit hinter der russischen Grenzen abzuschrecken oder sogar abzulenken. Ob das langfristig gelingt, ist unklar. Mittlerweile hat Russland auch gelernt, die ukrainische Luftabwehr besser zu umgehen: Die Drohnen fliegen nachts von Süden her tief über dem Fluss Dnipro, um die Radarsysteme zu umgehen.

Andreas Frei ist seit 2017 Online-Sitemanager und Nachrichtenjournalist in der Redaktion Tamedia. Mehr Infos @andreasfrei

Fehler gefunden?Jetzt melden.