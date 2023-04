#MeToo-Roman von Benjamin von Stuckrad-Barre – Die Hose bleibt besser an Mit «Noch wach?» bringt der deutsche Popliterat alle zum Durchdrehen: Fans, Anwälte, den Springer-Verlag. Seine Leserschaft zieht er mitten in den Schlamassel. Nora Zukker

Aufmerksamkeit war ihm garantiert: Benjamin von Stuckrad-Barre eröffnete seine Lesetour am Mittwochabend im Berliner Ensemble. Foto: Keystone

Wann haben Sie zuletzt nachts eine «Noch wach?»-SMS bekommen? Nie! Gut. Aber verschickt? Also als Chef? Nicht so gut. Die Hose blieb aber an? Immerhin. Die Hose sollte immer anbleiben, wenn sich Leute nachts SMS schicken. Also Menschen, die in einem hierarchischen Arbeitsverhältnis zueinander stehen.