Geldberater: Amortisieren statt anlegen – Die Hypothek allein aus Steuergründen zu behalten, rentiert meist nicht Mit einer Teilamortisation kann man weniger Hypozinsen bei den Steuern abziehen – dafür spart man Zinskosten und erhöht seine Kapitalsicherheit. Martin Spieler

Überschätzter Steuereffekt: Zinskosten machen meist wesentlich mehr aus als die effektive Steuerersparnis. Illustration: Christina Baeriswyl

Das Sparguthaben meiner vier 3.-Säule-Konten beträgt 250'000 Franken. Es wird immer wieder empfohlen, diese Konten gestaffelt zu beziehen, um einen steuerlichen Vorteil zu erzielen. Ich bin 59 Jahre alt und habe für mein Haus eine Hypothek, die zwei Drittel des Kaufpreises beträgt. Was macht finanziell und steuerlich mehr Sinn: Eine Abzahlung der Hypothek oder der Übertrag dieser Gelder auf ein neues Anlagesparkonto oder eine Anlage in Fonds? Das Geld wird in nächster Zeit für den Lebensunterhalt nicht gebraucht. Leserfrage von M.W.