Gatte der US-Vizepräsidentin – Die Ideale des ersten Second Gentleman Douglas Emhoff ist der Ehemann der künftigen US-Vizepräsidentin Kamala Harris. Der Mann hat jetzt schon einen Plan, wie er diese ungewohnte Rolle ausfüllen will. Moritz Geier

Die politische Nummer 2 im Haushalt: Doug Emhoff läuft seiner Ehefrau Kamala Harris bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung in Washington hinterher. Foto: Cheriss May (Getty Images/AFP/23. Dezember 2020)

Der Slogan America first hat nach vier Jahren Donald Trump zwar erst mal ausgedient in den USA, dafür gibt es, wenn man so will, ein paar American Firsts zu feiern, wenn Joe Biden zum 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten gekürt wird. Denn erstens wird mit Kamala Harris erstmals eine Frau den Amtseid schwören, noch dazu die erste Afroamerikanerin als Vizepräsidentin und die Erste in diesem Amt mit asiatischen Vorfahren – Harris' Vater stammt aus Jamaika, ihre Mutter aus Indien.

Und zweitens ist da ja noch Doug Emhoff.

Den meisten US-Amerikanern war der vor ein paar Monaten noch gar kein Begriff, obwohl er jetzt als Erster überhaupt eine Bezeichnung tragen wird, die es bisher nur in der Theorie gab: Second Gentleman. Douglas Emhoff, 56, den selbst seine Kinder nur Doug nennen, ist der Ehemann von Kamala Harris, und er ist nicht nur der erste Mann nach vielen Second Ladys, sondern auch – noch so ein American First – der erste Vizepräsidentinnengatte jüdischen Glaubens. (Lesen Sie auch unseren Artikel: Erster Second Gentleman – der grösste Fan vom Kamala Harris heisst Doug).