Interview mit Michael Schaepman - «Die Impfquote an der Uni Zürich beträgt zwischen 81 und 90 Prozent»

Präsenzunterricht an den Hochschulen Universität Zürich und ETH führen Zertifikatspflicht ein

An der Uni Zürich gilt nun: Zertifikatspflicht, dafür keine Maske mehr. An der ETH muss trotz Zertifikat Maske getragen werden. Auch an der ZHDK, der ZHAW und der PHZH wird man ein Zertifikat zeigen müssen.