Ukrainische Geflüchtete in Winterthur – Die «inoffizielle Botschafterin» von Kiew Liubov Hurska war Stadtführerin in Kiew, seit einem Monat wohnt sie in Winterthur. Sie sagt, trotz des Invasionskriegs müsse man die Geschichte der Stadt erhalten. Deborah von Wartburg

Liubov Hurska vor einem rot blühenden Kastanienbaum in Veltheim, wo auch ihre Gastfamilie lebt. Foto: Roger Hofstetter

«Oh, wie schön, ein Kastanienbaum», sagt Liubov Hurska. «Das ist das Wahrzeichen von Kiew.» Die 34-jährige Ukrainerin lebt seit einem Monat in Winterthur. Vorher war Kiew ihr Leben. Sie ist nicht nur in der ukrainischen Hauptstadt geboren und aufgewachsen. Hurska verdiente ihren Lebensunterhalt damit, Kiew Touristen aus dem In- und Ausland näherzubringen. Sie ist Stadtführerin.