Populisten und der Sieg Bidens – Die Internationale der Populisten verliert ihr Idol Donald Trump war das Idol der Nationalisten auch in Europa. Die Niederlage des US-Präsidenten ist ein Rückschlag für die Populisten. Stephan Israel aus Brüssel

Ungarns rechtsnationaler Premier Viktor Orban (Mitte) und Sloweniens Regierungschef Janez Jansa (rechts) sind beide Trump-Fans. Foto: Szilard Koszticsak (EPA-EFE)

Auf Janez Jansa kann sich der US-Präsident verlassen: «Es ist klar, dass das amerikanische Volk Donald Trump und Mike Pence für vier weitere Jahre gewählt hat», verkündete Sloweniens Premier schon in der Wahlnacht. Der Regierungschef aus dem kleinen EU-Staat hat seither nicht nachgelassen und verbreitet über den Kurznachrichtendienst Twitter unverdrossen Trumps Verschwörungstheorien vom grossen Stimmenklau der amerikanischen Demokraten, um Joe Biden zum Wahlsieg zu verhelfen.

Das hat nichts damit zu tun, dass First Lady Melania in der damals jugoslawischen Teilrepublik Slowenien aufgewachsen ist. Janez Jansa gehört zur Truppe der überzeugten Anhänger des noch amtierenden US-Präsidenten. Donald Trump ist informeller Führer und Quelle der Inspiration für diese Internationale der Populisten, zu der in Europa neben Janez Jansa an erster Stelle Ungarns Regierungschef Viktor Orban gehört, ein Verbündeter des Slowenen. Auch Polens rechtsnationale Regierung teilt Trumps Agenda gegen Migration, gegen Pluralismus und die «globalistischen Eliten». Und Grossbritanniens Boris Johnson setzte auf einen Deal mit Donald Trump, um mit der EU ohne Deal die Brücken abbrechen zu können.

Auf dem falschen Fuss erwischt

Die Niederlage von Trump erwischt Janez Jansa, Viktor Orban und Boris Johnson auf dem falschen Fuss. Für Europas Populisten war ihr Mann im Weissen Haus Beweis dafür, über die Deutungshoheit zu verfügen und auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Die Regierungen in Budapest und Warschau waren immerhin etwas geschickter und haben anders als der Slowene Wahlsieger Joe Biden nach einigem Zögern gratuliert.

Wobei Orbans Kabinettschef den Demokraten kurz zuvor noch als eine Marionette von George Soros dargestellt hatte, des US-Investors und Mäzens mit den ungarisch-jüdischen Wurzeln. «Trumps Niederlage kann der Anfang vom Ende des Triumphs des Rechtspopulismus auch in Europa sein», twitterte der ehemalige EU-Ratspräsident Donald Tusk erwartungsvoll. Und Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hofft auf eine Rückkehr von Vernunft und Vertrauen in Demokratie.

Die Populisten leiden unter der Pandemie und tun sich schwer mit einer Antwort.

Ob sich die Hoffnungen erfüllen, ist eine offene Frage. Donald Trump ist mit Lügen, Verschwörungstheorien und Polarisierung sehr weit gekommen, hat damit selbst als Verlierer rekordhohe Zustimmung erzielt. Europas Populisten werden jetzt genau Richtung Washington schauen. Wie Trump selbst in der Niederlage Rechtsstaat und Demokratie untergräbt, kann durchaus Inspiration sein. Und vielleicht positioniert sich Trump schon bald für den nächsten Anlauf in vier Jahren.

Für einen Abgesang auf Europas Rechte ist es jedenfalls zu früh. Der Populismus kommt in Wellen. Auf dem Höhepunkt des Trumpismus tourte Trumps ehemaliger Stabschef Steve Bannon durch Europa und umwarb neben Orban auch Italiens damaligen Innenminister Matteo Salvini, die Französin Marine Le Pen, Österreichs Freiheitliche (FPÖ) oder die Alternative für Deutschland (AfD).

Ziel war eine Bewegung, die bei den Europawahlen 2019 den Sturz des «Elitenprojekts EU» einleiten sollte. Die Bewegung («The Movement») mit ihrer Schaltzentrale in einer Brüsseler Villa hatte hochfliegende Pläne, entpuppte sich aber am Ende als Luftnummer. Auch aus dem angekündigten Vormarsch bei den Wahlen für das EU-Parlament wurde nichts.

Das Blatt kann sich rasch wieder wenden

Italiens Matteo Salvini ist mit seiner Lega nicht mehr in der Regierung, in Österreich ist die Koalition mit Juniorpartner FPÖ im sogenannten Ibiza-Skandal untergegangen, und in Deutschland streitet die AfD vor allem mit sich selber. Themen wie Migration sind zudem gerade nicht en vogue. Die Populisten leiden unter der Pandemie und tun sich schwer mit einer Antwort.

Während Trump die Gefahr überhaupt negiert, führt in Grossbritannien Boris Johnson einen Zickzackkurs. Anderswo schlägt die Stunde der Regierungen, die in der Krise die Führung übernehmen und viel Geld verteilen können. Doch das Blatt kann sich rasch wieder wenden, wenn die Kritik an der Beschränkung von Freiheiten wächst oder nach der Pandemie die wirtschaftlichen und sozialen Schäden unübersehbar werden.