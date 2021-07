Skandale im Vatikan – Die Italiener entfremden sich von der Kirche Rom gilt als Wiege und Italien als Mutterland des Katholizismus. Doch Missbrauchsfälle und Finanzaffären belasten die Beziehungen zum Vatikan – gerade nach der jüngsten «Grätsche». Oliver Meiler aus Rom

Die Strahlkraft des Vatikans ist weg: Im Hintergrund links der Petersdom, gesehen von der Römer Pincio-Terrasse. Foto: Tiziana Fabi (AFP)

Es gab eine Zeit, und die ist noch gar nicht so lange her, da wölbte sich die Kuppel von San Pietro gewissermassen über ganz Rom. Die Stadt lebte im Rhythmus der Festivitäten der katholischen Kirche, grosser und kleiner, und sie verfolgte das Schicksal der Päpste, als wären sie ihre Royals. Der «Santo Padre», der Heilige Vater, der ja auch Bischof von Rom ist, war eine dauerpräsente, ständig spürbare Figur. Wenn er im Sommer ins kühlere Castelgandolfo übersiedelte, stand das in der Zeitung. Wenn er ins Ausland reiste, war es, als hätten die Römer sturmfrei.

