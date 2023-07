Handyfixiert? Vielleicht. Aber Jugendliche sind noch so viel mehr und haben unsere ständige Kritik nicht verdient. Foto: Getty Images

«Die heutige Jugend ist faul und dumm. Sie schauen nur noch auf ihre Handys, können nicht arbeiten und interessieren sich nur für sich selbst.» So und ähnlich klingt es zurzeit überall. In den Kommentaren zu Artikeln über Lehrabschlüsse, die vermasselt werden. Wenn ein neuer Drink auf den Markt kommt. Oder auch gerne, wenn es darum geht, dass zu viel Abfall rumliegt. Die Jugend ist schuld. An der allgemeinen Lage, ihrer eigenen Misere und überhaupt.