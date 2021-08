Pfadi gewinnt Testspiel – Die Jungen haben geliefert Die Liste der Absenzen war lang und trotzdem setzt sich der Handballmeister aus Winterthur im Testspiel gegen die HSG Konstanz durch. Urs Stanger

Fünf Tore aus fünf Versuchen erzielte Benedikt Dechow für Pfadi Winterthur. Deuring Photography

«Es fehlen zehn Spieler, und es sind immer noch 14 im Verein», die in einem Testmatch bestens bestehen können. Pfadi-Trainer Goran Cvetkovic durfte mit seinen Leuten in Konstanz zufrieden sein. Sie bezwangen die HSG, die letzte Saison knapp den Ligaerhalt in der 2. Bundesliga verfehlt hatte, 28:26.

«Die Jungen haben geliefert, es hat Spass gemacht», meinte Cvetkovic. Beispielsweise Aufbauer Henrik Schönfeldt und Kreisläufer Jannic Störchli, auch als Penaltyschütze, leisteten ihren Anteil. «Eine reife Leistung», sagte er über den Auftritt von Rechtsaussen Benedikt Dechow. Der 19-jährige Linkshänder kam lange im Rückraum zum Einsatz, überzeugte mit Chancenauswertung und Abwehrarbeit. Linkshänder Dominic Ruh und Spielmacher Alessio Lioi, der Pfadis letzten Treffer mit einem Flieger erzielte, waren aus dem Nachwuchs mit dabei. Die Offensivquote war generell gut, in der Defensive befand sich das Potenzial für einen höheren Sieg.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung