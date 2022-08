Knapper Wahlsieg in Angola – Die Jungen sind enttäuscht von den alten Helden Die Volksbewegung zur Befreiung Angolas von Präsident João Lourenço hat es gerade nochmal an die Macht geschafft, bekam aber zehn Prozentpunkte weniger als bei der Wahl zuvor. Bernd Dörries aus Nairobi

Muss nun beweisen, dass es ihm wirklich ernst ist mit dem Erneuern des Landes: Angolas Präsident João Lourenço nach der Stimmabgabe in Luanda. Foto: Paulo Novais (EPA)

Die Militärpolitische Lenin-Akademie in Moskau gibt es schon lange nicht mehr. Militärpädagogen und politische Mitarbeiter der Roten Armee wurden hier ausgebildet, mit dem Ende der Sowjetunion war dann auch die Akademie ohne Aufgabe. Auf eine gewisse Weise lebt der Geist der Akademie aber weiter, zumindest wurde ihr berühmtester Absolvent gerade wieder zum Präsidenten Angolas gewählt.

Als João Lourenço 1978 nach Moskau ging, war er ein Kämpfer der Volksbewegung zur Befreiung Angolas (MPLA), die gerade ihr Ziel erreicht und das Land im südlichen Afrika von der portugiesischen Kolonialmacht befreit hatte. Danach fielen die verschiedenen Befreiungsbewegungen übereinander her. Die sozialistische MPLA wurde von Moskau und Kuba unterstützt, ihre Gegner der Unita von den USA und dem Apartheid-Regime in Südafrika. Der Kalte Krieg wurde ziemlich heiss in Angola, bis 2002 dauerte der Bürgerkrieg.

Zwischen Moskau und dem Westen

Bei der Wahl letzten Mittwoch standen sich die alten Kontrahenten wieder gegenüber, die MPLA unter Lourenço, 68, und ihr ewiger Gegenpart, die Nationale Union für die völlige Unabhängigkeit Angolas (Unita). Im Vorfeld wurde die Wahl auch als Richtungsentscheidung dafür gesehen, ob Angola dem russischen Einflussbereich zuzurechnen sei oder mit dem Sieg der Moskau-kritischen Unita wieder an den Westen fällt. Seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges wird wieder durchgezählt in Afrika, wer auf welcher Seite steht, es erinnert an die Blockbildung wie früher. Manche erwarteten, dass die russischen Internet-Trolle Stimmung machen würden für den in Moskau ausgebildeten Lourenço. Doch Belege sind dafür nach der Wahl nicht sonderlich viele zu finden.

An Ideologie und historischen Verbrüderungen hat Lourenço keinen Bedarf.

Genauso unwahrscheinlich ist es, dass Angola unter dem neuen und alten Präsidenten zu einer Art russischem Satelliten-Staat wird. In der Hauptstadt Luanda weht zwar immer noch die Flagge mit Machete und Zahnrad, die recht sowjetisch daherkommt, João Lourenço weiss aber, dass eine enge Bindung an Moskau für Angola nur überschaubare Vorteile bringen würde. Mit Europa will er einen neuen Handelsvertrag verhandeln, mit Energiekonzernen aus Italien und Frankreich über neue Investitionen im Öl-Sektor. An Ideologie und historischen Verbrüderungen hat Lourenço keinen Bedarf, er muss die lahmende Wirtschaft seines Landes in Schwung bringen.

Zwar hat seine MPLA die Wahl gewonnen, aber es war so knapp wie noch nie, nur 51 Prozent wählten sie noch, 10 Prozentpunkte weniger als bei der Wahl zuvor. Es ist in Angola so wie überall im südlichen Afrika: Vor allem die jungen Menschen sind enttäuscht von den ehemaligen Befreiungsbewegungen, von denen sie nun selbst befreit werden wollen.

Der Präsident muss nun die Wirtschaft in Schwung bringen: Anhänger von João Lourenço bei einer Wahlveranstaltung in Luanda. Foto: AFP

Lourenços Vorgänger José Eduardo dos Santos hatte das Land fast 40 Jahre lang geplündert, sich zusammen mit der MPLA-Elite die Ölreichtümer eingesteckt. Sein Nachfolger versucht seit 2017 den Kampf gegen die Korruption, den Kindern von dos Santos wurden Posten und Milliarden weggenommen. Kritiker werfen Lourenço aber vor, vor allem um die eigene Macht zu kämpfen, nicht für ein besseres Angola. «Wir waren alle dabei. Aber diejenigen, die besser in der Lage sind, das zu korrigieren, was falsch ist – und das zu verbessern, was gut ist –, sind diejenigen, die das System von innen kennen», sagte er einmal der Deutschen Welle.

Es ist die Logik der alten Befreiungsbewegungen, die sich als neue Staatspartei sehen und das Land als ihr Eigentum – und die damit doch oft nur die Kolonialisten und Unterdrücker imitieren. Im besten Fall kann João Lourenço in seiner nächsten Amtszeit beweisen, dass es ihm wirklich ernst ist mit dem Erneuern des Landes. Anderenfalls wird er der wohl vorerst letzte Präsident der MPLA sein, nach etwa 50 Jahren an der Macht. Für viele Angolaner wäre das eine sehr erfreuliche Aussicht.

