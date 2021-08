Machtwechsel im Kulturzentrum – Die Jungen übernehmen in der Roten Fabrik Sechs von neun Vorstandsmitgliedern wurden ausgewechselt. Im alternativen Kulturzentrum herrscht wieder revolutionärer Geist. Das freut aber nicht alle. David Sarasin

Wie verändert sich die Rote Fabrik in den kommenden Jahren? Diese Frage stellt sich mit der Neuausrichtung des Vorstandes. Foto: Andrea Zahler

Sonderlich gut ist die Stimmung nicht in der Roten Fabrik.

Das zeigen die turbulenten Geschehnisse an der Mitgliederversammlung der IG Rote Fabrik vom 28. Juni, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfanden. 109 Personen nahmen an dem Zoom-Meeting teil, das sechseinhalb Stunden dauerte und am gleichen Abend über die Bühne ging wie der EM-Match Schweiz gegen Frankreich. Dass etwas in der Luft lag, zeigte sich daran, dass es sich bei der Hälfte der Teilnehmenden um Neumitglieder handelte. Diese hatten sich extra angemeldet, um an der Versammlung abzustimmen.

