U21 des FC Winterthur – «Die Jungen werden an ihren Einsätzen wachsen» Die U21 des FCW verliert in der 1. Liga gegen Höngg mit 1:2 zum dritten Mal in Folge. Für Trainer Fabio Digenti sind die Perspektiven trotzdem sehr positiv. Urs Kindhauser

Alessandro Barletta (links) erzielte das einzige Tor für den FCW. Foto: Urs Kindhauser

Wer in der vorderen Tabellenhälfte steht und zum dritten Mal hintereinander gegen eine Mannschaft des hinteren Drittels verliert, der darf nicht zufrieden sein. Fabio Digenti, der Trainer der FCW U21, relativiert das nach dem 1:2 seins Teams gegen den Tabellenzehnten Höngg jedoch: «Der Match war gut in dem Sinne, dass wir nach dem 0:2-Rückstand nicht zusammengebrochen sind.» Das sei bei den letzten Niederlagen gegen Eschen/Mauren (2:4) und Kosova (1:4) der Fall gewesen. «Das hatten wir diese Woche im Fokus: Dass wir nach einem Knick, wenn er denn kommt, mental da bleiben. Das haben wir geschafft. Wir haben trotz des Rückstandes weiter Fussball gespielt und Lösungen gesucht.»

Viele Chancen vergeben

Allerdings hätten die jungen Winterthurer nach der ersten Halbzeit keinesfalls 0:2 zurückliegen dürfen. Höngg griff gefühlt zweimal an und traf zweimal, in der 20. und 43. Minute. Digentis Truppe dagegen war praktisch permanent im Vorwärtsgang, hatte gute Vorstösse über die Seiten und sie hatte Mittelfeldspieler, die in den Strafraum vorstiessen. Der defensivste von ihnen, Luca Romano, hatte zwei der besten Möglichkeiten und dabei mit einem Kopfball an die Latte auch Pech. Auch bei anderen Gelegenheiten musste Hönggs Torhüter Leon Merkas nicht eingreifen, was das grösste Manko der Winterthurer Abschlüsse war.

FCW U21 – SV Höngg 1:2 (0:2) Infos einblenden Schützenwiese, Kunstrasen. – Tore: 20. Ruben Santos 0:1. 43. Öner 0:2. 57. Barletta 1:2. – FCW U21: Abaz; Schudel, Arbnor Hasani, Citherlet, Duong; Romano; Barletta, Zinna (65. Kissling), Romano, Nay (87. Sabotic), Chiappetta (87. Novakovic); Vögele.

In der zweiten Halbzeit wurde die Sache für das Heimteam zäher. Es blieb zwar praktisch permanent am Drücker, «aber wir hatten zu wenig Strafraumpräsenz», monierte Trainer Digenti. Daran änderte auch das Anschlusstor nach einer knappen Stunde durch Alessandro Barletta nicht viel. Erst ganz zum Schluss gab es noch die eine oder andere wirklich gute Chance zum Ausgleich. Doch Höngg verhinderte diesen erfolgreich.

«Das Resultat war nicht gut. Unser Auftritt schon.» Fabio Digenti, Trainer FCW U21

«Das Resultat war nicht gut, aber unser Auftritt schon», bilanzierte Digenti. Er mochte auch die kleine Niederlagenserie nicht dramatisieren. «Gegen Kosova waren wir klar unterlegen, gegen Eschen/Mauren zogen wir einen ganz schlechten Tag ein. Es soll keine Ausrede sein, aber wir sind schon mit einer sehr jungen Mannschaft unterwegs.» Die Besetzung sei diesmal jedoch wieder gut gewesen, nachdem viele Spieler wegen Verletzungen und Sperren gefehlt hatten. «Aber es waren einige U18-Spieler darunter.»

Trainer Fabio Digenti sieht viel Potenzial in der U21 des FCW. Foto: Urs Kindhauser

Den Jungen Einsätze geben

In der Jugendlichkeit des Teams sieht Digenti die sehr positiven Zukunftsperspektiven. Er hat zwar vom Verein nicht die Vorgabe, mit der U21 in der 1. Liga vorne dabei zu sein. Es reicht, nicht abzusteigen. «Aber ich habe für eine U21 schon andere Ambitionen. Die Mannschaft kann im vorderen Drittel mitspielen. Dazu müssen wir auf den Sommer hin gut arbeiten und den jungen Spielern viele Einsatzminuten geben. Daran werden sie wachsen.»

Urs Kindhauser ist Sportredaktor (mit Schwergewicht Eishockey und Regionalfussball). Er hat ein Phil-I-Studium abgeschlossen und arbeitet seit 1995 im Journalismus. Mehr Infos @Kindhauser_U

Fehler gefunden?Jetzt melden.