Zoom – Die Kamera ist seine Stimme Eine grosse Retrospektive und ein Film beschäftigen sich mit dem ikonografischen Werk des Magnum-Fotografen Thomas Hoepker. Guido Kalberer (Text) Rebecca Pfisterer (Bildredaktion)

Im Central Park Zoo in Manhatten, New York City, 1992. Foto: Thomas Hoepker, © Magnum Photos / Courtesy of Bildhalle

Mit den Fotografien von Thomas Hoepker geht es einem wie mit jenen des Zürchers René Burri. Die beiden Mitglieder der weltbekannten Agentur Magnum schufen ikonografische Bilder, die man auch dann kennt, wenn man deren Schöpfer nicht kennt: Burris Che-Guevara-Porträts sind genauso in das kollektive Bewusstsein eingegangen wie Hoepkers Muhammad-Ali-Fotos.

Dass diese Fotografien nur die Spitze eines riesigen Eisbergs an nicht weniger wegweisenden Aufnahmen sind, zeigt nun eine Retrospektive in Zürich: Um an die Metapher anzuknüpfen, sei der schwere, leicht im Wasser schwebende Eisbär erwähnt, den die Zoobesucherinnen und Zoobesucher gebannt beobachten. Ein Bild, dem eine bezaubernde Poesie innewohnt!

Der in München geborene, seit 1976 in New York City lebende Fotograf Thomas Hoepker hält den entscheidenden Moment fest: Anspannung und Gelöstheit gehen für einen kurzen Augenblick eine fragile Balance ein. Dank der Komposition des Bilds sind wir Teil dieser dynamischen Bewegung.

Copacabana Beach bei Sonnenuntergang, Rio de Janeiro, Brazilien, 1968. Foto: Thomas Hoepker, © Magnum Photos / Courtesy of Bildhalle

Guggenheim Museum II, 1960. Foto: Thomas Hoepker, © Magnum Photos / Courtesy of Bildhalle

Kino in den Aussenbezirken von Neapel, Italien, 1956. Foto: Thomas Hoepker, © Magnum Photos / Courtesy of Bildhalle

Ähnlich wie bei René Burri sind es auch bei Thomas Hoepker meist stille Bilder, die sprechen und Geschichten aus dem Alltag erzählen: Menschen, die sich, an ihre Autos gelehnt, umarmen, Besucher eines Museums, die sich in die Kunstwerke vertiefen, oder Kinder, die vor einem Kino warten.

Der Fotograf, der Bilder für das kollektive Gedächtnis schuf, leidet seit einigen Jahren an Alzheimer. Mehr noch als früher ist die Kamera zu seiner Stimme geworden, wie ein neuer Film, eine Art Roadmovie, berührend zeigt.

Ausstellung und Film bringen uns einen Mann näher, dessen Sinn für Humor und Leichtigkeit wir aus seinen Bildern kennen: Gewichtige Fotos müssen nicht schwer sein.

Die Linke Faust von Ali, London, 1966. Foto: Thomas Hoepker, © Magnum Photos / Courtesy of Bildhalle

Andy Warhol in seiner «Factory» am Union Square, Manhattan, New York City, 1981. Foto: Thomas Hoepker, © Magnum Photos / Courtesy of Bildhalle

Die «lover’s lane» in downtown Manhattan mit dem World Trade Center im Hintergrund, New York, 1983. Foto: Thomas Hoepker, © Magnum Photos / Courtesy of Bildhalle

Yellow Cabs am Times Square, New York, 1983. Foto: Thomas Hoepker, © Magnum Photos / Courtesy of Bildhalle

Regen in New York, 1963. Foto: Thomas Hoepker, © Magnum Photos / Courtesy of Bildhalle

Eine alte Frau im Schneesturm in Hamburg, Deutschland, 1954. Foto: Thomas Hoepker, © Magnum Photos / Courtesy of Bildhalle

Mann mit Zylinder, Fifth Avenue, New York, 1960. Foto: Thomas Hoepker, © Magnum Photos / Courtesy of Bildhalle

Ali testet die Leica von Thomas Hoepker in downtown Chicago, 1966, Foto: Thomas Hoepker, © Magnum Photos / Courtesy of Bildhalle

