Digitaler Bandsalat – Die Kassette lebt – als Smartphone-App Letzte Woche ist Lou Ottens, der Erfinder der Kompaktkassette, gestorben. Seine Erfindung hat in den 1970er- und 1980er-Jahren eine Revolution ausgelöst. Heute lebt sie in Form von charmanten Apps weiter. Matthias Schüssler

Lou Ottens hat mehr als eine Musikrevolution begleitet. Doch am besten bekannt ist er als der Vater der Kompaktkassette. Foto: Jerry Lampen (Keystone)

Ja, es gab schon Musikrevolutionen vor Spotify und MP3. Der Walkman war so eine: Ende der 1970er-Jahre hatte man seine Musik dank dieser Erfindung von Sony auch unterwegs dabei – und vor allem Jugendliche machten von dieser neuen Freiheit noch so gerne Gebrauch.

Diese Freiheit wäre nicht möglich gewesen ohne die Erfindung, die ein holländischer Techniktüftler einige Jahre zuvor gemacht hatte: Lou Ottens arbeitete als Produktentwickler für den Elektronikkonzern Philips, und er war massgeblich an der Entwicklung der Kompaktkassette beteiligt. Philips hat sie 1963 an der Berliner Funkausstellung IFA der Weltöffentlichkeit präsentiert, zusammen mit dem passenden Abspielgerät, dem EL 3300. Lou Ottens ist letzte Woche im Alter von 94 Jahren gestorben. Und obwohl er auch die Audio-CD miterfunden hat, ist Ottens in den Nachrufen als Vater der Musikkassette gewürdigt worden.