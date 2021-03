Leere Patronenhülsen in Rangun, nahe der Stelle wo der 25-jährige Demonstrant Chit Min Thu am Donnerstag getötet wurde. Foto: Getty Images

Vor sechs Wochen hat das Militär die Macht in Burma in einem Coup über Nacht an sich gerissen. Mehr als 60 Protestierende sind seither erschossen worden, einige davon, als Polizei und Armee willkürlich in Menschenmengen feuerten, um Schrecken zu verbreiten. In anderen Fällen sah es wie gezielte Exekutionen aus, wenn man die Bilder betrachtet, die das Land über die sozialen Netzwerke verlassen.

Amnesty International hat viele Videos analysiert und nimmt an, dass sie echt sind. Ebenso die Szenen, in denen Demonstranten krankenhausreif geprügelt werden. Es existiert ein Video, in dem ein Polizist zu sehen ist, der in eine Menge feuert; als er trifft, jubeln umstehende Kollegen. Amnesty International hält auch diese Aufnahme für authentisch. Die Junta versucht zwar, die Informationskanäle zu blockieren, bisher allerdings ohne Erfolg.