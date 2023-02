Kinderfasnacht in Winterthur – Die Kinder liessen es Konfetti regnen Nach drei Jahren ohne richtige Kinderfasnacht fand der Umzug am Montag wieder in alter Grösse statt. Die Kleinen trotzten der Kälte mit dicken Kleidern und Unmengen an Konfetti. Muriel Blum Delia Bachmann

1 / 13 Bildstrecke: Der kleine Spiderman schiesst mit Konfetti statt mit Spinnennetzen. Foto: Alberto Cortes

Die Bise hatte Winterthur am Montag noch in ihrem frostigen Griff. Den kleinen Hexen, Superheldinnen und Einhörnern konnte das garstige Wetter aber nichts anhaben. In dicke Jacken und manche sogar in Skihosen eingemummelt, marschierten die Kinder am frühen Nachmittag los. Die Kleinsten führten den Umzug als Zwergli an – mit roten Spitzmützen und auf wackligen Beinen. Dicht dahinter kommen die Chindsgi-Kinder und die ersten Guggen. Eine wilde Lindberg-Hexe hat es auf das Publikum am Strassenrand abgesehen. Sie reisst einem nach dem anderen die Kapuze vom Kopf und lässt ihren Opfern Konfetti das Rückgrat herabrieseln.