Der 70-jährige Hugo Gehring geht als katholischer Pfarrer in Pension – nicht ohne seine kritische Haltung gegenüber der Institution zu bekräftigen.

Kirche in Winterthur

Anstatt Korrespondent wurde Hugo Gehring Pfarrer. Nun geht er in Pension.

Herr Gehring, Ihr Traumberuf war Journalist. Nun haben Sie ein Leben lang als Pfarrer gearbeitet. Wie konnte das passieren?

Die Journalisten, die aus aller Welt berichteten, imponierten mir. Korrespondent wäre ich zwar gerne geworden, aber ich war auch sehr an Philosophie interessiert. Das fand ich im Theologiestudium. Später entdeckte ich, dass ich der geborene Lehrer bin. In den ersten zehn Jahren meiner Berufszeit arbeitete ich fast nur als Religionslehrer an Oberstufen oder dem Gymnasium Rychenberg. Mit den Schülerinnen und Schülern unternahm ich viele Reisen, und mit einigen habe ich bis heute Kontakt.