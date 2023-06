Die reformierte Kirche Turbenthal-Wila hat einen Park gebaut. Das kommt nicht überall gut an. Trotzdem sei das richtig, findet Kirchenpflegepräsidentin Monika Di Benedetto.

Die reformierte Kirche Turbenthal-Wila hat einen Park gebaut. Das kommt nicht überall gut an. Trotzdem sei das richtig, findet Kirchenpflegepräsidentin Monika Di Benedetto.

Monika Di Benedetto, Präsidentin der reformierten Kirchenpflege Turbenthal-Wila, in der neuen Bar.

Monika Di Benedetto, Präsidentin der reformierten Kirchenpflege Turbenthal-Wila, in der neuen Bar.

Frau Di Benedetto, im neuen Kirchenpark hat es ein Bistro, einen Spielplatz mit Wasserstelle und bald auch eine Feuerschale. Ist ein solcher Park Aufgabe der Kirche?

Ja, das ist er. Denn zu den Aufgaben der Kirche gehört die Diakonie, also der Dienst am Menschen. In Turbenthal gab es bisher keinen vergleichbaren Treffpunkt. Auch ein öffentlicher Kinderspielplatz fehlte. Jetzt kann die Bevölkerung davon profitieren.