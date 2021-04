Solidarität aus Winterthur – Die Kirchen sammeln Spenden für Zürich Drei katholische Pfarreien aus Winterthur verteilen während der Pandemie gespendete Lebensmittel an Bedürftige. Fabienne Jacomet

Claudia von Gadow und Seelsorger Michael Weisshar mit den gespendeten Lebensmittelsäcken von dieser Woche. Foto: Marc Dahinden

Nudeln, Büchsenerbsen, Sugo und Instantkaffee für die Bedürftigen mit einer Küche. Knäckebrot, Streichkäse, Honig, Nutella, Maiskörner und Thon für die Obdachlosen ohne Büchsenöffner. Wer den Notleidenden während der Corona-Krise helfen möchte, kann zweierlei Papiersäcke mit Lebensmitteln packen und diese bei den katholischen Pfarreien St. Marien Oberwinterthur und St. Josef Töss sowie der Missione Cattolica San Francesco abgeben.

Eine nicht abschliessende Liste mit Lebensmitteln findet sich auf der Website des Begegnungszentrums Anhaltspunkt in Neuhegi, das zur Pfarrei St. Marien gehört. Dieses koordiniert die Aktion und nimmt ebenfalls Lebensmittelspenden an. «Jede Woche transportieren wir 20 bis 50 Säcke nach Zürich», sagt Claudia von Gadow vom Anhaltspunkt. In Zürich werden sie von Schwester Ariane und ihrem Verein Incontro an notleidende Menschen verteilt.