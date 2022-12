Neujahr in Winterthur – Die Kirchenglocken dürfen an Neujahr wieder auf dem Kirchplatz läuten Das Stadtglüüt findet am 1. Januar zum zehnten Mal statt. Zum ersten Mal seit der Pandemie wieder auf dem Kirchplatz. Mit dem Glockenkonzert blickt der Komponist musikalisch auf zehn Jahre zurück. Roger Meier

Beschallen Winterthur nur am Stadtglüüt mit 69 Kirchenglocken: Die beiden Kirchtürme der Stadtkirche. Foto: Madeleine Schoder

Weltweit läuten Kirchenglocken zum Jahreswechsel das neue Jahr ein. Dass am 1. Januar aber 69 Glocken einer Stadt gemeinsam in einer musikalischen Komposition erklingen, gibt es nur in Winterthur. «Stadtglüüt» heisst das aussergewöhnliche Glockenkonzert, das 2023 sein zehntes Jubiläum feiert. Nach zwei Jahren Pandemie sind die Glockenklänge am Neujahrstag wieder live auf dem Kirchplatz zu hören.