Kinderbetreuung in Dachsen – Die Kita muss schliessen Die Kimi Krippen AG betreibt seit drei Jahren eine Kindertagesstätte mit Hort in Dachsen. Die Auslastung ist sehr gering – die AG zieht die Notbremse und schliesst den Standort. Eva Wanner

Die Kindertagesstätte in Dachsen muss schliessen, weil jeweils zu wenig Kinder angemeldet wurden. Foto: Enzo Lopardo

Seit drei Jahren hat Dachsen eine Kindertagesstätte. Von Anfang an war der Betrieb schwierig: «In den drei Jahren, in denen wir Hort und Krippe betrieben haben, hatten wir eine durchschnittliche Auslastung von 30 Prozent. Das rechnet sich leider nicht, jedes Jahr war defizitär», sagt Alexandra Hochuli, Co-Geschäftsführerin der Kimi Krippen AG. Die AG betreibt über 30 Krippen in der Schweiz, unter anderem auch eine in Stammheim.

In Dachsen wird nun die Notbremse gezogen. Bis im Sommer werden Kinder in der Tagesstätte noch betreut, dann ist Schluss. «Eine Krippe schliessen zu müssen, ist schlimm für uns», sagt Hochuli. Fünf Mitarbeiterinnen sind in der Weinländer Gemeinde in der Krippe tätig. «Sie haben die Möglichkeit, nach den Sommerferien in andere Kimi-Krippen zu wechseln, wenn sie das möchten.»