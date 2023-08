Die Kleider der Leichtathletik-Helden – In solch schrillen und schrägen Outfits liefen sie Rekorde Die WM wird 40 Jahre alt – entwickelt haben sich nicht nur die Schuhe, getüftelt wurde auch an allem, was sonst noch getragen wird. Vom modischen Highlight bis zur Entgleisung gab es alles. Monica Schneider

Der vorläufige Höhepunkt an Ausgefallenheit: Die US-Sprinterin Sha’Carri Richardson. Foto: Imago

Der Käsedress? Ja klar, der Käsedress. Ein Witz, oder?, fragten gewisse Schweizer Skifahrerinnen in den 1990er-Jahren. Nein, das war es nicht. Der Dress wurde Kult, und der Erfolg damit war beträchtlich. Deshalb lohnt es sich auch in der Leichtathletik, kurz zurückzuschauen, was sich in den letzten Jahrzehnten abseits von Resultaten und Rekorden in Sachen Outfits getan hat – zumal die WM in Budapest ihr 40-Jahr-Jubiläum feiert. Und unter uns: Vieles war originell, nicht alles ein Highlight, das wenigste trug zu besseren Leistungen bei, und einiges, na ja: Ist Entgleisung das richtige Wort?