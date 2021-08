Unter falscher Flagge – Die kleine Ego-Parade der Corona-Skeptiker Die Partys der diesjährigen Street Parade wurden in die Clubs verlegt. Eine Technoparade durfte dennoch draussen stattfinden – die Free Parade. Martin Sturzenegger

Unterwegs für die grenzenlose Freiheit: Eine Teilnehmerin der Free Parade. Foto: Keystone/Walter Bieri

Eine schmerzhafte Erkenntnis für viele Raverinnen und Raver: Das Wetter wäre perfekt gewesen. Heiss, flirrend, ekstatisch. Hätte sich das Zürcher Seebecken diesen Samstag mit partywilligen Technofans füllen dürfen, die Street Parade hätte ein überragendes Comeback gefeiert.

Stattdessen nahm sie niemand wahr. Oder fast niemand. Der Umzug wurde abgesagt, aber die Street Parade sollte dennoch stattfinden. Dezimiert und in 14 Technoclubs dieser Stadt verlegt – «Street Parade ohne Strasse» nennen es die Veranstalter.

Schon am Nachmittag öffnen die ersten Clubs ihre Türen. Einlass gibt es nur mit Impfzertifikat oder negativem Antigen- respektive PCR-Test. Der 24-jährige Flurin aus Bülach, der seinen Nachnamen nicht in der Zeitung lesen will, wäre partybereit, muss sich aber einen Nachweis besorgen.