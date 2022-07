Kolumne «Tribüne» – Die kleine Wohnung «Landbote»-Kolumnistin Monika Schmid über das Leid und die Dankbarkeit zweier Flüchtlingsfamilien. Monika Schmid

Die Trauer bleibt und die Frage: Warum, wozu? Symbolfoto: Urs Jaudas

Eine Wohnung bei uns im Pfarrhaus, klein, sehr klein, aber schön. In den letzten Jahren war sie oft Rückzugsort vor allem für Frauen, die eine Auszeit brauchten. Im Januar 2016 zog eine Familie ein, geflüchtet aus Syrien. Eigentlich viel zu klein für Mama, Papa und den kleinen Jungen. Die Frau hochschwanger. Kaum da, wurde der zweite Junge geboren. Wir sprachen von einer grösseren Wohnung. Die Familie wollte nicht weg. Da ist unser Zuhause, da sind wir sicher.

Eine Glastür verbindet das Treppenhaus vor der Wohnung mit unseren Büros. Nahe der Glastür ist unsere Pausenecke mit Kaffeemaschine. Da haben wir uns getroffen, täglich. Bald konnten wir uns in einfachem Deutsch unterhalten. Wir waren Familie für diese Menschen aus Syrien, die alles zurücklassen mussten. Die Kinder spielten im grossen Gang. Die kleine Wohnung wurde zum Segen. Irgendwann platzte sie doch aus allen Nähten. Mithilfe einer Mitarbeiterin wurde nach langem Suchen eine grössere Wohnung gefunden. Im Kontakt sind wir bis heute. Der Segen der kleinen Wohnung wirkt nach.

Wer hätte gedacht, dass wir noch einmal Menschen aus einem Kriegsgebiet beherbergen würden? Zu traurig die Umstände. Im Frühling, genauer am 19. April 2022, standen sie da, Papa und Mama mit einem kleinen Jungen, sieben Monate. Ein Déjà-vu? Wieder kamen sie mit zwei Koffern und ein paar Taschen, mehr nicht. Diesmal aus der Ukraine. Der kleine Junge, viel zu schmal für sein Alter, mit grossen fragenden Augen. Was hatte er in den letzten Wochen erlebt? Eine Mama, die kaum mehr Milch hatte in ihrer Brust, Angst und Schrecken haben an ihrem Körper gezerrt. Der Papa dabei, denn er ist nicht wehrdiensttauglich in der Ukraine, Flüchtling, schon einmal vertrieben aus seiner Heimat und jetzt hier in der kleinen Wohnung. Eigentlich viel zu klein. Eine App hilft beim Übersetzen. Wieder ist die Kaffee-Ecke unser «Familientisch». Eine unglaublich berührende Dankbarkeit in den Augen, in Gesten. Mit einem Grillfestchen wollten sie uns kürzlich ihre Dankbarkeit zeigen. Sie waren so glücklich, dass wir dies angenommen und möglich gemacht haben. Ich verneige mich tief vor diesen Menschen, die so viel verloren haben, nicht wissen, wie es weitergeht und so viel Dankbarkeit und Freude ausstrahlen. Nicht die Quadratmeter zählen, um Heimat zu erfahren. Die kleine Wohnung ein Segen in aller Sinnlosigkeit von Kriegen.

Die Trauer bleibt und die Frage: Warum, wozu?

Fehler gefunden?Jetzt melden.