Der FCW in den letzten Spielen – Die kleinen Könige des Umschaltens Der FCW beendete die Saison mit dem Paukenschlag eines 6:0 gegen die Grasshoppers. Jetzt hat er noch eine Chance, die Saisonbilanz weiter zu verbessen: im Cup – am Mittwoch im Viertelfinal gegen den drittklassigen FC Bavois. Hansjörg Schifferli

Eines von mehreren Kontertoren des FCW gegen GC erzielte Anas Mahamid mit dem 1:0. Marc Schumacher/Freshfocus

Am Sonntagabend hatte Oliver Kaiser, der Leiter Sport des FCW, eine SMS seines Vaduzer Kollegen Franz Burgmeier auf dem Handy. Der bedankte sich herzlich für die Hilfe, die der FCW auf dem Weg der Liechtensteiner in die Barrage geleistet hatte. Das 1:2 in Kriens richtete in der Saisonbilanz des FC Vaduz keinen Schaden an, vielmehr konnte sich sein Trainer Mario Frick nach dem hilfreichen 6:0 des FCW gegen GC über «die schönste Niederlage meiner Karriere» freuen. Die wäre folgenschwer gewesen, hätten die Grasshoppers den FCW mit drei Toren Unterschied geschlagen. Dann wären die Zürcher Zweiter geworden. Aber davon waren sie jederzeit meilenweit entfernt.