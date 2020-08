Klimapolitik in Winterthur – Die Klima-Antwort aus dem Superblock Ein Jahr nach der Sonderdebatte im Gemeinderat hat der Stadtrat seine Antwort auf die Klimaprobleme vorgestellt. Das sind die wichtigsten Punkte. Deborah Stoffel

Knapp der halbe Stadtrat war an der PK vom Montagmorgen vertreten. Das zeigt, wie politisch wichtig und heikel das Thema auch ein Jahr nach den grossen Klimastreiks bleibt. Foto: Marc Dahinden

Fast der halbe Stadtrat trat am Montag vor die Medien, um zu erklären, was die Klima-Sonderdebatte vor einem Jahr an Resultaten gebracht hat und noch bringen wird. Der Grossaufmarsch mit Barbara Günthard (Umwelt, FDP), Stefan Fritschi (Stadtwerk, FDP) und Christa Meier (Bau, SP) dokumentiert, wie wichtig das Thema ist, für den Fortbestand der Erde wie auch von politischen Karrieren.