Zürcher Kantonsratswahl – Die Klimaallianz hält sich – ganz knapp SP, GLP, Grüne, EVP und AL verteidigen die Mehrheit um einen Sitz. Die Massnahmengegner schafften 2,2 Prozent – und werden damit zur attraktiven «Braut» für die Nationalratswahlen. Pascal Unternährer

Sie durften am Ende lächeln, weil sie einen zusätzlichen Sitz gewannen: SVP-Fraktionspräsident Martin Hübscher und SP-Co-Fraktionschefin Sibylle Marti. Foto: Andrea Zahler

Teilt man die Zürcher Politwelt in Bürgerliche und die Klimaallianz auf, war der Wahlsonntag ein richtiger Krimi. Nach der ersten Hochrechnung des Statistischen Amts war die Klimaallianz, welche sich nach dem grün(liberal)en Erdrutschsieg vor vier Jahren gebildet hatte, am Ende. Die Bürgerlichen, also SVP, FDP, Die Mitte und EDU, sahen ihr Hauptziel bereits erreicht, nämlich die Rückeroberung der Mehrheit. Jene Mehrheit, deren sie sich in den Jahrzehnten im Kanton Zürich zuvor stets sicher sein konnten.