Gedrängter Kalender – Die Formel 1 gerät ausser Atem Maskenpflicht und Maulkorb: Die Königsklasse startet an diesem Wochenende in eine höchst spezielle Saison. Danach soll möglichst oft gefahren werden – sogar schon bald wieder in China? René Hauri

Am Wochenende startet die Saison. Und das Formel-1-Jahr dürfte sich vorwiegend in Europa abspielen. Keystone

Es wird ein Gedränge in der Königsklasse. Für einmal nicht auf den Tribünen der Formel-1-Strecken oder mit 20 Autos in der ersten Kurve – sondern im Kalender. An diesem Wochenende startet die Rennserie im österreichischen Spielberg in eine höchst ungewöhnliche Saison. Und in eine atemberaubend intensive.