Podcast zum Schweizer Fussball «Dann wird Christian Gross mit dem Schalker Abstieg verbunden»

Wie klug war es von Christian Gross, bei Schalke 04 anzuheuern? Was läuft alles schief in der Abwehr des FC Basel? Und was hat der FC Zürich, was den Grasshoppers fehlt? Antworten in der «Dritten Halbzeit».