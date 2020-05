Im Moment sieht es leider nicht so aus. Wir haben ein so kleines Gebäude, dass es unmöglich ist, darin die Abstandsregeln einzuhalten.

Was die Besucherzahlen angeht, schon. 2018 war mit über 3500 Personen sogar ein Rekordjahr. Wir merken aber, dass sich die Einstellung zur Technik drastisch geändert hat. Als wir Ende der 70er-Jahre loslegten, war das allgemeine Interesse am Weltall aufgrund der Mondlandungen und anderer Raumfahrtmissionen riesig. Heute haben viele eine sehr kritische Haltung gegenüber technischen Errungenschaften. Das spüren auch wir.

Ich begleite immer wieder Matur- oder Abschlussarbeiten der Berufsschule in diesem Gebiet. Die Jugendlichen, die sich dafür interessieren, sind noch so begeistert davon wie wir damals. Aber es sind weniger geworden, die sich damit beschäftigen. Die Freizeitgestaltung hat sich stark individualisiert, das Internet bietet unzählige Ablenkungsmöglichkeiten. Die Konkurrenz zum Nachthimmel ist gross.

Als Städter sieht man nachts beim Blick nach oben meist kaum mehr als eine schwarze Fläche. Fehlt uns der persönliche Bezug zu unserer kosmischen Nachbarschaft?

Die Lichtverschmutzung hat in den letzten Jahrzehnten schon sehr stark zugenommen. In den Innenstädten den Himmel beobachten zu wollen, ist illusorisch. Aber in Winterthur sind wir eigentlich in einer komfortablen Lage: Der Wald ist nie weit weg, und dort gibt es auch heute noch gute Beobachtungsplätze.