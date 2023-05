Wertvolles Gemälde aus Winterthur – Die «Kreidefelsen» reisen in der Klimakiste Die berühmten «Kreidefelsen auf Rügen» hängen jetzt in Schweinfurt. Die grosse Schau zu Caspar David Friedrich wird ab Ende August auch in Winterthur zu sehen sein. Helmut Dworschak

Das Prunkstück der Stiftung Oskar Reinhart: «Kreidefelsen auf Rügen» von Caspar David Friedrich, 1818. Foto: PD

Caspar David Friedrich (1774–1840) war ein berühmter Maler; Ausstellungen mit seinen Werken sind teuer. Seine erste grosse Museumsausstellung in der Schweiz ist deshalb für das Kunstmuseum Winterthur ein ambitioniertes Projekt. «Es wäre für uns allein fast eine Nummer zu gross», sagt der Kurator David Schmidhauser im Gespräch. Möglich wird es dank einem Partnermuseum in Deutschland. Die Ausstellung findet ein Jahr vor dem 250. Geburtstag des Malers statt. Damit umgeht sie elegant die Konkurrenz in Berlin, Hamburg und Dresden, die den Geburtstag 2024 feiert.