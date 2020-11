Kultur trotz Corona – Die Krise schlägt aufs Gemüt Der Jazzgitarrist Sandro Vetsch lebt vom Unterrichten. Auftritte hat er fast keine mehr. Streamingkonzerte lösen in seinen Augen das Problem nicht. Helmut Dworschak

Je mehr die Zeitungen über das Virus berichteten, desto mehr bekomme er es im Unterricht zu spüren, sagt Sandro Vetsch. Foto: David Handschin

Wie geht es weiter? Wie findet das Kulturleben in Zukunft statt? Es sind solche Fragen, die Sandro Vetsch zurzeit beschäftigen. Denn was er macht, lässt sich eigentlich nicht in den virtuellen Raum verlagern: Improvisierte Musik muss live erlebt werden, davon ist der 48-jährige Musiker überzeugt. Am 13. November tritt er mit seiner Band Sacho and the Bittersweets in der Esse-Bar auf. Es ist eines der wenigen Konzerte dieses Jahr für den Gitarristen und Songschreiber, der in normalen Zeiten mit verschiedenen Formationen rund 50 Auftritte pro Jahr absolviert.