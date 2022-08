«Die Kritik an den Laienlehrern ist übertrieben»

Interview zum Schulstart in Zürich

Silvia Steiner (Mitte) besuchte zum Start des Schuljahrs den Kindergarten Räsch in Obfelden.

Silvia Steiner (Mitte) besuchte zum Start des Schuljahrs den Kindergarten Räsch in Obfelden.

Die Zürcher Schulen konnten ihre Stellen in letzter Not besetzen. Frau Steiner, Sie müssen am Rande der Verzweiflung gestanden haben.

(lacht) Nein, überhaupt nicht. Die Schulpflegen und Schulleitungen haben einen grossen Effort geleistet, und das Volksschulamt hat sie dabei bestmöglich unterstützt. Wir haben einen Arbeitskräftemangel bei den Lehrkräften, weil die Generation der Babyboomer pensioniert wird und gleichzeitig die Schülerzahlen seit mehr als zehn Jahren steigen. In dieser Situation ist es wichtig, dass wir den Lehrpersonen wertschätzend begegnen und gute Rahmenbedingungen bieten. Jene Schulen, die attraktive Arbeitsbedingungen bieten, konnten ihre Stellen besetzen. Der Lehrermangel ist ausserdem kein neues Phänomen, aber in diesem Jahr war das mediale Interesse grösser als auch schon.