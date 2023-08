Gastrokolumne «Angerichtet» – Die Küche hat 16 Punkte, doch der Service stiehlt ihr die Show Der Sternen Pfungen gilt als das beste Restaurant in der Region. Der «Landbote» hat es getestet. Gregory von Ballmoos

Rindsfilet, Markbein und Trüffel. Ein Klassiker schlechthin. Foto: Gregory von Ballmoos

Mit 16 Punkten bedachten die professionellen Gastrotester von «Gault Millau» den Sternen in Pfungen. Damit ist das Gasthaus das am besten bewertete Restaurant der Region. Welche Kritik steht dem Laientester vom «Landboten» da überhaupt zu? Eigentlich ja keine.

Die klassisch französische Handschrift des Chefs zieht sich vom ersten Entree bis zum Dessert durch. Das zeigt bereits ein Blick auf die Speisekarte. Es gibt Fleisch oder Fisch. Wer vegetarisch essen will, soll das bitte zwei Tage vor dem Besuch anmelden. Es sei nicht ihre Stärke, sagte Chef Max Gut vergangene Woche in dieser Zeitung. Doch die Küche kann auch vegan. Das zeigte sie bei unserem Besuch. Wie bei den Fleisch- und Fischvariationen gab es zwei Entrees gefolgt von drei bis sieben Gängen. Wir entschieden uns für vier (je 149 Franken).

Markbein – wo gibt es das noch?

Auffallend beim ersten Gang war die überraschende Süsse in beiden Varianten. Doch das mit weisser Schokolade verfeinerte Blumenkohlmousse passte genau so zum Golden Shrimp wie die Süsse der Kokosnuss zum gebackenen Blumenkohl im Kokosmantel. Den grössten Wow-Effekt löste jedoch das Currysüppchen aus, das zur veganen Vorspeise apart serviert wurde. Fruchtig-sämiger Currygeschmack ohne überladene Schärfe.

1 / 5 Die wohl herzigste Quiche überhaupt filmreif inszeniert.

Aus dem Vollen schöpfte Küchenchef Gut beim Rouget (Rotbarbe). Die Schuppen wurden mit heissem Öl übergossen und so knusprig frittiert. Hier zeigte sich, warum der Sternen ganze 16 Punkte erkocht hat. Fast so gut waren die «veganen Jakobsmuscheln», sous-vide gegarte Stiele vom Kräuterseitling mit zweierlei Kartoffel-Millefeuille. Dieses Kartoffelkunstwerk begleitete auch das Black-Angus-Rindsfilet und das Markbein – wo bekommt man diese Delikatesse noch? Der Pinot noir «Bohème» (72 Franken) aus dem Dreiseenland passte zu beiden Gerichten vorzüglich.

Eine kleine Enttäuschung folgte beim Dessert. Dieses wollte in der veganen Variante nicht so wie die Küche. Aus der falschen Erdbeere wurde eine dekonstruierte Variante. Doch dieses kleine Missgeschick wurde von der Serviceangestellten souverän kommuniziert und erklärt. Trotz dem sehr guten Essen und dem passenden Wein war sie das eigentliche Highlight, etwas, das in der aktuellen Situation mit dem Fachkräftemangel im Gastgewerbe unbedingt Erwähnung finden muss. Ausgesprochen freundlich und aufmerksam, ohne je bemüht oder aufdringlich zu wirken. Das war wirklich grosses Kino.

