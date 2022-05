Winterthurer Sport-Ehrung – Die Küche ist auch ein Trainingsplatz Nach einem Jahr Corona-Pause konnten sich die Winterthurer Sportlerinnen und Sportler für ihre Podestplätze wieder feiern lassen. Sportler des Jahres wurde der BMX-Weltcup-Gesamtsieger Simon Marquart, Sportförderer ist «Akro-Papa» Jörg Stucki. Urs Stanger

Simon Marquart ist BMX-Weltcup-Gesamtsieger und seit Dienstag auch Winterthurer Sportler des Jahres. Enzo Lopardo

Die Winterthurer Sport-Ehrung, ein Anlass mit Tradition, hat sich von der Apéro-Ambiance im Casinotheater oder Salzhaus verabschiedet. Kein Stimmengewirr mehr, die Präsentationen auf der Bühne dominierten ohne Nebengeräusche. Das freute auch Stadtpräsident Mike Künzle, der in seiner Ansprache «drohte», dass man ihm «jetzt zuhören» müsse. Der Umzug in die Axa-Arena hat sich gelohnt: grosse Bühne, grosse Bildschirme, klar verständliche Durchsagen, etwas sehr nüchtern halt, aber alles in allem passend für diesen Event.