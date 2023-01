Restaurant in Winterthur – Die Küchenchefin, die das Taggenberg zurück an die Spitze brachte Die 29-jährige Angelina Lesky hat in einem gutbürgerlichen Lokal gelernt, jetzt zählt sie zu den drei besten Köchinnen und Köchen in Winterthur. Nicole Döbeli

Die Küche ist klein, und Angelina Lesky muss den Wochenablauf genau vorplanen. Foto: Marc Dahinden

Jeden Dienstag setzt Angelina Lesky 40 Liter Kalbsfond an. Nach drei Tagen sind daraus 2 bis 3 Liter Jus geworden, und der grosse Topf muss vom Herd, damit in der kleinen Küche auf dem Taggenberg genügend Platz für das Wochenendgeschäft ist. Dann macht das Restaurant mit 38 Plätzen, etwas ausserhalb von Winterthur gelegen, am meisten Umsatz.