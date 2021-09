Veranstaltung in Rudolfingen – Die Kürbislaternen leuchten nicht mehr – wir erinnern uns Das Kürbisfest in Rudolfingen soll es nie mehr geben. Die Redaktion lässt den besinnlichen Anlass wenigstens in Gedanken nochmals hochleben. Rafael Rohner , Marc Dahinden , Helmut Dworschak , Nicole Döbeli , Eva Wanner , Michael Graf

Chnoblibrot und Kürbisse – eine Aufnahme aus dem Jahr 2014. Foto: Marc Dahinden

Seit 1999 beleuchteten unzählige geschnitzte Kürbisse im November das Weinbaudorf Rudolfingen, insgesamt 22-mal fand das Kürbisfest satt. Nun soll plötzlich Schluss sein, der besinnliche Anlass wurde den Verantwortlichen mit der Zeit zu gross und zu überfüllt. Sie wollen ihn nicht mehr durchführen, wie diese Zeitung kürzlich publik machte.

Die Veranstalter hatten in den vergangenen Jahren oft betont, was das Kürbisfest ausmacht: Es gab in den Beizen keine Musik, Verkaufsstände mussten aus Holz gefertigt sein und die Leute sollten flüsternd durchs Dorf spazieren, damit alle die zauberhafte und handgefertigte Beleuchtung in Ruhe geniessen konnten. Der Aufwand dafür war riesig, freiwillige Helferinnen und Helfer schnitzten stundenlang an kunstvollen Kürbiskreationen.