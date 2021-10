Prozess vor Bezirksgericht Winterthur – Die Kugel schlug nahe der Frau in die Sofalehne ein Ein Mann stand wegen versuchter Tötung vor Gericht. Dieses glaubte ihm zwar, dass er seine Ehefrau nicht töten wollte, sprach ihn aber trotzdem schuldig. Nina Thöny

Wo war die Frau im Moment der Schussabgabe? Diese Frage war bei der Verhandlung am Bezirksgericht Winterthur zentral. Foto: Madeleine Schoder

Der eindrücklichste Moment? «Der Knall», antwortete die Frau mit leiser Stimme auf die Frage der Richterin. Sie trat am Mittwoch und am Donnerstag als Geschädigte vor dem Bezirksgericht Winterthur auf. Angeklagt war ihr 40-jähriger Ehemann. Die Staatsanwältin beschuldigte ihn der versuchten vorsätzlichen Tötung und weiterer Delikte im Strassenverkehr, im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln und Waffen.

Der Vorfall soll sich im Juli letzten Jahres im gemeinsam bewohnten Haus in einer Gemeinde in der Region Winterthur zugetragen haben. In vielen Punkten stimmten die Schilderungen der Frau und des Mannes überein. Demnach lag der Beschuldigte an jenem Tag im Bett, als seine Ehefrau am späteren Nachmittag von der Arbeit nach Hause kam. Er hatte Kokain konsumiert und Bier getrunken, statt ebenfalls arbeiten zu gehen. Sie stellte ihn zur Rede, doch er reagierte nicht. Kurz später holte er eine Pistole, die er in der Küche aufbewahrte, und Munition im Wintergarten. Damit ging er wieder ins Schlafzimmer im Obergeschoss.