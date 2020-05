Musikkollegium Winterthur – Die Kultur kommt nach Hause Für das Musikkollegium ist die Saison bereits zu Ende, alle ursprünglich geplanten Konzerte sind abgesagt. Gespielt wird trotzdem: bei den Klassikliebhabern zu Hause. Helmut Dworschak

Am Mittwochabend bot ein Streichquartett die Sonaten Nummer eins und drei von Gioacchino Rossini dar, wobei vor allem die zweite stark an die späten Quartette von Mozart erinnerte. Rund zwanzig Zuhörerinnen und Zuhörer versammelten sich in einem Innenhof an der Lindstrasse.