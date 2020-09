EHCW vor Test gegen EHC Kloten – Die Kunst sich zu verteidigen Der EHC Winterthur empfängt am Freitag den Aufstiegsfavoriten Kloten zum alljährlichen Testspiel um den «Chopfab-Cup». Und will seine Haut möglichst teuer verkaufen. Urs Kindhauser

Sandro Meier (rechts) wird an den EC Wil ausgeliehen. Foto: Madeleine Schoder

1:9 – das ist nicht das Ergebnis bei einer der vielen hohen Niederlagen des EHCW der letzten Saison – sondern die Schlappe, die der EHC Kloten am letzten Freitag gegen Olten einsteckte, einen der Konkurrenten der Klotener im Kampf um einen Spitzenplatz in der Swiss League. Das Resultat kam unerwartet, denn Kloten hat in seinen Tests, auch gegen Clubs aus der National League, stets gut abgeschnitten.