Olympia-Reiter Martin Fuchs – Die Kurve zeigt in die richtige Richtung Der Sommer wird streng für die Springreiter: Nur drei Wochen nach Olympia steht die EM an. Der Bietenholzer Martin Fuchs hat seine Prioritäten gesetzt. Und der Aufbau stimmt. Angelika Nido

Ein eingespieltes Duo: Martin Fuchs und sein Olympiapferd Clooney. René Ruis (Le Matin Dimanche)

Er hatte eine gute Entscheidung getroffen. Während der Turniersport in Europa lahm lag und seine Springreiter-Kollegen weitgehend zu einer Corona-Zwangspause verurteilt waren, überwinterte Martin Fuchs zum dritten Mal in Folge in den USA. Dort konnten er und seine Partnerin, die amerikanische Springreiterin Paris Sellon, ihre Pferde ungestört von Auflagen trainieren, an den Springen der Turnierserie Winter Equestrian Festival in Wellington teilnehmen – und ein weitgehend «normales» Leben führen.

«Solange man eine Maske trug, war in den USA eigentlich alles möglich», erzählt der Bietenholzer. Auch von den Folgen des Herpesvirus-Ausbruchs, der die Pferdesportwelt im Frühjahr zusätzlich schockte, blieb Fuchs unter der Sonne Floridas verschont.