Masseur beim FC Winterthur – Die kurzen Beine flitzen zum letzten Mal über die Schützenwiese Fast 30 Jahre war Roque Pretel Masseur beim FC Winterthur, dabei wurde er zum Original. Nun geht er in Pension. Gregory von Ballmoos

Das Lachen, die «magischen Hände» und die kurzen Beine sind sein Markenzeichen: Roque Pretel im Massageraum des FCW. Foto: Marc Dahinden

Auf der Schützenwiese kennt ihn jeder. So legendär sind die Sprints des kleinen Mannes über das Spielfeld. Wenn ein FCW-Spieler am Boden liegen bleibt, dann geht es für Roque Pretel los. Er springt von der Bank auf und wartet an der Seitenlinie, bis ihn der Schiedsrichter mit einem Handzeichen aufs Feld bittet. «Und dann renne ich so schnell wie möglich», sagt er im Gespräch in seinem Massageraum im Bauch der Haupttribüne und springt von seinem Stuhl auf, um die Szene nachzuspielen. Er mimt den Linienrichter, der ihn zurückhalten will und sich selbst wie er an der Linie bereit ist und das Spielfeld beobachtet. «Ich habe kurze Beine und muss 100 Schritte machen, während der Physiotherapeut nur drei macht. Ich glaube, das ist lustig», sagt Pretel und lacht laut. Sein Lachen ist herzlich, ansteckend, südamerikanisch.