Entsorgung in Winterthur – Die KVA prüft allen Güsel auf Radioaktivität Seit Anfang Jahr wird der angelieferte Abfall in der Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) Winterthur auf Radioaktivität geprüft. Maag Recycling macht das schon seit den Neunzigerjahren – bisher ohne Vorfälle. Michael Graf

Was hier angeliefert wird, wird vorher genau untersucht: KVA Winterthur. Archivfoto: Peter Würmli



Seit Anfang 2021 sind alle Entsorgungs- und Recyclingbetriebe in der Schweiz verpflichtet, die eingelieferten Abfälle auf Radioaktivität zu kontrollieren. Also hat auch die Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) in der Grüze für rund 90’000 Franken zwei Messportale angeschafft und ihre Mitarbeitenden geschult. Alle einfahrenden Lastwagen werden gleich bei der Waage untersucht.

500-mal weniger als auf Langstreckenflug

Die Anlage ist scharf eingestellt, wie Raphael Zwicky von Stadtwerk erklärt. «Sobald die normale Hintergrundstrahlung um das Doppelte überschritten ist, klären wir genauer ab.» Dann suchen Mitarbeitende mit Handgeräten die Strahlenquelle. Das könne bereits passieren, wenn ein anliefernder Lastwagen zuvor Granit aus dem Bündnerland transportiert hat, ein leicht radioaktives Gestein. Der Grenzwert liegt bei 0,2 Mikrosievert pro Stunde. Das bedeutet, dass dieses Gestein in 60 Minuten eine Strahlendosis von 0,2 Mikrosievert abgibt. Auf einem etwa zehnstündigen Langstreckenflug erhält man eine 500-mal höhere Dosis, nämlich etwa 100 Mikrosievert.