Trainerwechsel bei Pfadi – Die längste Ära im NLA-Handball geht zu Ende Seit Frühjahr 2007 ist Adrian Brüngger Trainer von Pfadi Winterthur. Ende Saison läuft sein Vertrag aus, er wird ihn nicht verlängern. Der logische Nachfolger ist bereits bestimmt. Urs Stanger

Goran Cvetkovic (links) wird Adrian Brüngger nächsten Sommer als NLA-Trainer von Pfadi ablösen, seit 2015 prägen sie das Team. Deuring Photography

Irgendwann wird ein solcher Entscheid unvermeidbar. Für Adrian Brüngger ist die Zeit jetzt reif. Nach über 14 Jahren als NLA-Trainer von Pfadi wird er im Frühsommer 2021 nach der laufenden Saison zurücktreten und eine Pause einlegen. Beruflich ist er seit Jahren auch auf anderen Ebenen engagiert, etwa in einer Firma für Hypnosetherapien.

Damit geht eine Ära zu Ende, die in den letzten Jahren im Schweizer Handball nur vergleichbar ist mit jener von Martin Rubin, der nächsten Sommer nach genau 14 Saisons bei Wacker Thun zum BSV Bern wechselt. Am 21. Februar 2007 stand Brüngger, ehemaliger NLA-Spieler bei Pfadi und den Kadetten Schaffhausen, zum ersten Mal als Trainer der Winterthurer NLA-Handballer in der Eulachhalle. Der Club hatte für die Nachfolge von Peter Bruppacher, des früheren Meister- und Nationaltrainers, eine interne Lösung gewählt. Brüngger, zuvor Trainer von Pfadis U-21, erhielt ein Mandat bis Saisonende. Im Sommer 2007 wurde er Assistent von Markus Baur, der als Captain von Weltmeister Deutschland in Winterthur seine Karriere als (Spieler-)Trainer startete. Baur zog bereits Ende Jahr zum Bundesligisten Lemgo weiter und Brüngger übernahm per 2008 wieder die Verantwortung. Zwischen Januar 2010 und April 2013 war er im Doppelmandant auch Geschäftsführer des Vereins.